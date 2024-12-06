Ремонт с поставкой оборудования проведут в котельной Лотошина в 2026 году

В городском округе Лотошино планируют провести работы по реконструкции объекта капитального строительства — котельной № 10 мощностью 0, 80 МВт. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Запланировано выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования, необходимого для его эксплуатации. Котельная № 10 расположена по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, д. Ошейкино, д. 121 (в т. ч. ПИР).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.