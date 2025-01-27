Ремонт энергообъектов проведут в Рузском округе в понедельник

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» информирует, что с 9:30 до 11:30 прекратится подача электроэнергии в Рузе на улице Федеративной в домах № 25, 25а. С 10:00 до 14:00 обесточат деревни Мамошино и Лызлово; с 10:00 до 15:00 — деревню Иваново (СНТ «Доваторовец»). С 15:00 до 17:00 не будет света в деревне Кривошеино.

Обесточивание потребителей будет производиться в указанный период не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят извинения за доставленные неудобства.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.