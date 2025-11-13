Регоператор Воскресенского кластера направил на переработку 550 кг «Добрых крышечек»

Всего за последние четыре месяца текущего года команда регионального оператора Воскресенского кластера собрала и перевезла 550 кг разноцветных пластиковых крышечек. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Это огромное достижение стало возможным благодаря энергии и единству тысяч неравнодушных людей: школ, детских садов, центров дополнительного образования, домов культуры, торговых центров, предприятий, магазинов, активистов, молодежных центров, жителей и участников экологических инициатив.

Весь собранный объем отправили на комплекс по переработке отходов «Восток». Благодаря тому, что Группа ЭкоЛайн выполняет полный цикл переработки, теперь весь процесс проходит напредприятии: пластиковые крышечки перерабатываются в гранулы, из которых создаются новые изделия. А главное — средства оперативно поступают на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения необходимого реабилитационного оборудования.

Важно напомнить, что собранные крышки можно сдавать в специальные синие контейнеры для раздельного сбора отходов. Они расположены практически повсеместно на территории Воскресенского кластера, кроме муниципального образования Шатура.

Для удобства достаточно собрать их в пустые 5-литровые емкости от воды и принести в ближайший пункт приема:

г. Раменское, ул. Вокзальная, дом № 4;

г. Люберцы, ул. Электрификации, дом № 3;

г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, дом № 110, п. 1;

г. Воскресенск, ул. Хрипунова, дом № 8, п. 5;

г. Шатура, ул. Интернациональная, дом № 24а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.