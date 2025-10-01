Регоператор Каширы пополнит автопарк новой спецтехникой

Каширский региональный оператор продолжает закупать специализированные транспортные средства для содержания территорий, входящих в кластер. Новая техника выйдет на линию в одиннадцати городских округах уже в октябре, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В зону обслуживания Каширского регионального оператора входят: Луховицы, Ленинский район, Ступино, Кашира, Коломна, Дзержинский, Зарайск, Котельники, Домодедово, Лыткарино, Озеры, Серебряные Пруды.

Отметим, автопарк спецтехники, задействованной в вывозе ТКО Каширского регионального оператора, на данный момент составляет порядка 200 единиц. Новая техника позволит повысить эффективность оказания услуг и обеспечит бесперебойную работу по уборке и вывозу отходов на обслуживаемых территориях.

Это важный шаг на пути улучшения экологической обстановки региона и повышения качества жизни населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.