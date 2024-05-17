Развожаев назвал срок восстановления электроснабжения в Севастополе

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Развожаев: электричество в Севастополе должны дать к утру 18 мая

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что энергетики продолжают ремонтировать подстанцию, атакованную украинскими войсками. По его словам, электроснабжение в городе должны полностью восстановить к утру субботы, 18 мая, сообщает «Крым 24» .

Развожаев добавил, что в севастопольских школах также пройдут уроки, запланированные на 18 мая. В пятницу занятия в школах, заведениях среднего профобразования и садах для детей были отменены.

«Планируем, что к завтрашнему утру все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» будут завершены», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Утром 17 мая глава города заявлял, что в Севастополе ожидаются точечные отключения электричества после утренней атаки украинских БПЛА.