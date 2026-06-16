Разворотнева предложила пересмотреть тарифы ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила пересмотреть систему тарифообразования в ЖКХ. Это нужно, чтобы платежи стали прозрачнее и граждане не переплачивали, сообщает Sputnik .

Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги запланировано на октябрь. Разворотнева считает, что рост был бы понятнее при прямой связи платежей с качеством обслуживания.

«К сожалению, да, рост тарифов будет, запланировано в октябре очередное повышение на коммунальные услуги. Понимаете, можно было бы еще с этим смириться, если бы мы точно понимали, что эти деньги действительно идут на улучшение обслуживания, на повышение качества предоставления услуг. Пока такой связи нет, и на мой взгляд, это главное, что здесь надо поменять», – поделилась своим мнением депутат.

По словам Разворотневой, сверхнорму, уже выплаченную россиянами, нужно учесть в платежах. Она признала, что это сложно проконтролировать: контроль за тарифами и модернизация ЖКХ распределены между разными ведомствами.

ФАС с начала 2026 года проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и выявила нарушения в 65 из них. Служба нашла четыре миллиарда рублей экономически необоснованных средств в тарифах и потребовала направить их на модернизацию объектов ЖКХ.

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