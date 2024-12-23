Расчетный центр Подмосковья пояснил, когда лучше оплатить коммуналку за декабрь

Расчетный центр разъясняет жителям Подмосковья нюансы оплаты коммунальных счетов за декабрь. «МосОблЕИРЦ» начинает выпуск платежных документов за последний месяц 2024 года и в ближайшее время счета будут сформированы в личном кабинете и доставлены большинству жителей Подмосковья до 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Срок выпуска квитанций традиционно сдвинут для того, чтобы можно было встретить Новый год с оплаченными коммунальными услугами.

Оплатить счета рекомендуется до 26 декабря. Те, кто предпочитает рассчитываться за ЖКУ в обычном графике, могут оплатить квитанции за декабрь в привычные сроки.

Если счет за ноябрь был оплачен после 12 декабря, оплаты могли не отразиться в платежном документе за декабрь и будут учтены в январе 2025 года.

Как оплатить счета без банковской комиссии:

в личном кабинетеи в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;

в клиентских офисах расчетного центра;

электронный счет — из электронной почты.

Как принять участие в предновогодней акции. Шанс выиграть 3,999 рублей по акции «Выигрывай с умной платежкой» есть у каждого, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.