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Работы по откачке воды после ливня завершили по 3 адресам в Химках

В Химках проводят мероприятия по устранению последствий сильного ливня. Коммунальщики работают на всех адресах, где зафиксирован высокий уровень воды, сообщает пресс-служба администрации округа.

В некоторых районах откачку воды уже завершили. Это улица Лавочкина, 2, Новосходненское шоссе, территория у ж/д станции Подрезково.

Последствия ливня продолжают устранять на улице Панфилова, в Усковском проезде в Сходне, на Вашутинском шоссе. Также работы проводятся на улице Маяковского, в Юрлове и по другим адресам, где наблюдаются подтопления.

Коммунальщики борются со стихией, применяя специальную технику. Мониторинг территории осуществляют сотрудники теруправлений микрорайонов города.

Жители могут обращаться по всем вопросам на горячую линию администрации: + 7 (495) 793-01-01.

В ночь на 21 июля на Московский регион обрушился сильный ливень. Непогода продолжает бушевать. Коммунальщики устраняют последствия обильных осадков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все службы региона работают в усиленном режиме из-за ливней. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.