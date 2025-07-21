Работы по откачке воды после ливня завершили по 3 адресам в Химках
Фото - © Администрация Химки г.о.
В Химках проводят мероприятия по устранению последствий сильного ливня. Коммунальщики работают на всех адресах, где зафиксирован высокий уровень воды, сообщает пресс-служба администрации округа.
В некоторых районах откачку воды уже завершили. Это улица Лавочкина, 2, Новосходненское шоссе, территория у ж/д станции Подрезково.
Последствия ливня продолжают устранять на улице Панфилова, в Усковском проезде в Сходне, на Вашутинском шоссе. Также работы проводятся на улице Маяковского, в Юрлове и по другим адресам, где наблюдаются подтопления.
Коммунальщики борются со стихией, применяя специальную технику. Мониторинг территории осуществляют сотрудники теруправлений микрорайонов города.
Жители могут обращаться по всем вопросам на горячую линию администрации: + 7 (495) 793-01-01.
В ночь на 21 июля на Московский регион обрушился сильный ливень. Непогода продолжает бушевать. Коммунальщики устраняют последствия обильных осадков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все службы региона работают в усиленном режиме из-за ливней. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.
«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.