Работы начались в Кемерове после жалобы на рухнувший с крыши снег
В центре Кемерова коммунальщики обратили внимание на опасный участок, сообщает Сiбдепо.
Ранее местная жительница пожаловалась, что со здания по адресу: Советский проспект, 55, рухнула глыба снега. В этот момент рядом находились люди, а территория не была огорожена, также там отсутствовали предупреждающие знаки. Кроме того, с крыши соседнего здания свисали сосульки.
Журналисты обратились в мэрию Кемерова за комментарием. Там сообщили, что за ненадлежащее содержание общего имущества предусмотрена административная ответственность.
Коммунальные службы уже приступили к уборке снега с крыш зданий.