Работы начались в Кемерове после жалобы на рухнувший с крыши снег

Ранее местная жительница пожаловалась, что со здания по адресу: Советский проспект, 55, рухнула глыба снега. В этот момент рядом находились люди, а территория не была огорожена, также там отсутствовали предупреждающие знаки. Кроме того, с крыши соседнего здания свисали сосульки.

Журналисты обратились в мэрию Кемерова за комментарием. Там сообщили, что за ненадлежащее содержание общего имущества предусмотрена административная ответственность.

Коммунальные службы уже приступили к уборке снега с крыш зданий.