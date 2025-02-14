Крыши не чистят: снежная опасность нависла над жителями Кемерова

Жительница рассказала, что возле здания на Советском проспекте, 55 не установлены предупреждающие знаки и оградительные ленты.

По ее словам, она стала свидетельницей того, как ком снега резко свалился с крыши на землю, когда рядом проходили люди.

«Буквально в паре шагов от меня свалилась огромная глыба снега! Чуть на голову не свалилась женщине! Совсем работать не хотят коммунальщики! Беспредел!» — выразила свое недовольство горожанка.

Она также предоставила фотографии, подтверждающие ее слова. На снимках видно, как с крыши свисают сосульки, а под ними тоже нет никаких предупреждающих знаков.