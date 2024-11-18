Работу более 3,3 тыс лифтов восстановили в МКД Подмосковья с октября

Под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области устранили 3 361 дефект в содержании лифтового оборудования с начала октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе ремонтных работ сотрудники управляющих компаний обеспечили:

плавный ход кабины;

остановку не более чем 2 сантиметра ниже или выше уровня этажной площадки;

работоспособность кнопок на панели;

освещение кабины.

Ремонт лифтового оборудования входит в минимальный перечень работ, выполняемых специалистами УК в ходе текущего ремонта.

Причиной поломок может стать не только износ деталей — направляющих кабины, лебедки или роликов, но и вандальные действия. В последнем случае управляющая компания фиксирует использование лифта не по назначению и передает материалы в отделы МВД, а ремонт оборудования производится за счет нарушителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.