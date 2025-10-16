Путин сообщил о приближении уровня газификации в РФ к отметке в 75%

На данный момент уровень газификации в РФ приблизился к 75%. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Президент выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Он объявил, что уровень газификации в России составляет 74,7%.

Путин отметил, что рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта. По словам главы государства, уровень газификации, безусловно, продолжит расти и дальше.

Также Путин рассказал, что почти 1 млн домовладений приобрели доступ к трубопроводному газу за 4 года. Планируется увеличить это количество еще на 2 млн. Кроме того, за последние 5 лет проложено около 100 тыс. км сетей газораспределения.

Ранее Путин отметил, что благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно. Необходимо проводить в жизнь все меры.

