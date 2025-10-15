сегодня в 21:50

Путин: благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно

Российский президент Владимир Путин заявил, что при подготовке к отопительном сезону благодушие неуместно, поэтому необходимо проводить в жизнь все меры, сообщает РИА Новости .

В среду глава государства провел совещание с правительством на тему обеспечения регионов РФ топливом.

«Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь», — прокомментировал Путин доклад главы Минэнерго Сергея Цивилева о подготовке к отопительному сезону.

В ходе совещания министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что отопительный сезон стартовал в 73 субъектах РФ. Первыми тепло получили социальные объекты.

Ранее Путин призвал россиян быть готовыми ко всему. Глава государства отметил, что сейчас все в мире меняется «кардинально быстро».

