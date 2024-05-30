Прорыв на магистральном водопроводе произошел в Дедовске 29 мая, холодная вода не поступала в жилые дома. Сейчас там ведутся ремонтные работы.

«Когда перестала поступать холодная вода, даже не знаю, — рассказывает Александр, житель дома № 3 по улице Красный Октябрь. — Утром встал, воды уже не было. Только горячая. Дома запас питьевой есть, а для других нужд горячую набираем, чтоб остывала. Надеюсь, скоро все устранят».

Холодная вода не поступает в жилые дома на улицах Мира, Ленина, Красный Октябрь, Войкова и Больничная.

Аварийные бригады МУП «Истринская теплосеть» находятся на месте аварии, рабочие оперативно ведут подготовку к предстоящей замене участка водопровода, чтобы восстановить подачу воды как можно быстрее. Однако прогнозов по устранению аварии пока не дают.

На время проведения ремонтно-восстановительных работ был организован подвоз холодной воды для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.