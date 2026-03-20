Производители Подмосковья представят лифтовые разработки в МГСУ

Техническая конференция лифтовой отрасли пройдет 9 апреля 2026 года в НИУ МГСУ в Москве. В ней примут участие более 50 ведущих российских производителей оборудования, а Подмосковье представит стенд Серпуховского лифтового завода, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Конференция проводится с 2014 года и объединяет представителей профильных министерств и ведомств, а также крупнейшие компании отрасли. Участники обсудят ключевые вопросы эксплуатации и модернизации лифтового оборудования.

Московскую область представит Серпуховский лифтовый завод. На стенде предприятия покажут современные системы управления, инновационные механизмы и новые модели кабин. В деловой программе запланированы разбор причин отказов лифтов, анализ эффективности механических защит и обсуждение цифровых решений, позволяющих прогнозировать неисправности до остановки оборудования.

«Модернизация лифтового парка — одно из приоритетных направлений работы ведомства, поскольку это напрямую связано с безопасностью жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Он добавил, что к обеспечению бесперебойной работы лифтов привлечены инженеры-механики, электромонтеры, диспетчеры аварийных служб и эксперты технадзора.

Программа разделена на несколько направлений: для инженеров подготовлены технические доклады и разбор практических кейсов, для руководителей компаний — управленческая сессия и курс повышения квалификации. Также будет работать экспозиция «Лифтовые решения и технологии». Зарегистрироваться на участие можно на сайте конференции.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.