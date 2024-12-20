Программе газификации Подмосковья исполнилось 20 лет

20 декабря 2024 года исполняется ровно 20 лет со дня утверждения правительством Московской области региональной программы газификации. Первая редакция программы была утверждена в 2004 году и предусматривала строительство 190 объектов газоснабжения в негазифицированных населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Сегодня программа состоит из нескольких разделов — это как газификация ранее не газифицированных населенных пунктов, так и реализация президентского проекта социальной газификации, мероприятия по реновации ветхих газопроводов и оформлению бесхозяйных газовых сетей, снятие ограничений с источников газоснабжения в целях подключения потенциальных потребителей.

Благодаря реализации программы уровень газификации региона на сегодняшний день составляет 98,3%, что является одним из самых высоких показателей в стране.

«Сегодня знаменательная дата в подмосковной газовой отрасли — двадцатилетие нашей региональной программы газификации, самой масштабной программы газификации в стране. За прошедшие годы подходы к газификации региона, как и сама программа, существенно прогрессировали. Выработанный социально-экономический подход позволил эффективно выполнять мероприятия по газификации. Сегодня газифицировано уже 899 населенных пунктов с охватом более 280 тысяч жителей (или более 160 тысяч домовладений). Мы намерены и дальше усиленно работать в данном направлении, чтобы удерживать Московскую область на лидирующих позициях и, главное, обеспечить комфорт наших жителей за счет прихода «голубого топлива» в их дома», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В планах до 2030 года — строительство еще 717 объектов газоснабжения. При этом в программу на регулярной основе включаются новые объекты, значит, их количество может расти.

Сергей Воропанов также добавил, что подходы к газификации потребителей продолжат совершенствоваться, максимально удовлетворяя потребности населения в газе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.