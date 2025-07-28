Пробные запуски теплоснабжения начнут в Подмосковье с 15 сентября

Основная цель программы модернизации теплоснабжения — дать людям тепло вовремя. С 15 сентября в Подмосковье приступят к пробным топкам. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Здесь нам потребуется помощь управляющих компаний. Мы должны на этой стадии выпустить из системы воздух, то есть система к 25 сентября должна быть полностью боеспособна», — сказал министр на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам Воропанова, отопительный период в Подмосковье, исходя из последних трех лет, начнется 1 октября. К этому времени все должно быть готово, чтобы его запустить по команде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«Вот уже второй год беспрецедентные ассигнования выделены на то, чтобы привести в порядок наше хозяйство — все, что касается котельных, БМК (блочно-модульных котельных — ред.), сетей. Это заметные изменения. Эти работы позволят обеспечить заметное улучшение для населения, по сути, в каждом городском округе», — сказал губернатор.