При уборке территорий в Подмосковье используют современные технологии

В Подмосковье при уборке территорий используют современные технологии. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что для коммунальной техники разрабатываются маршруты с использованием «Яндекс.Вектор».

«Внедряем ИИ в логистику для закупаемой техники. Разрабатываем 225 новых маршрутов для закупаемых вакуумных машин. Просим глав внести маршруты в „Яндекс.Вектор“, активно использовать поставленную технику», — сказал Даниленко во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор Московской области сообщил, что работы по уборке территорий в регионе все больше проводят механизированными средствами.

«Традиционно апрель-месяц — это всегда очень активная вовлеченность и интенсивность уборки территорий и дворов. Это большая работа, и каждый год мы стараемся ее механизировать», — сказал Воробьев.

