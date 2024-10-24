Представители регоператоров Подмосковья вошли в состав жюри «Зеленой премии»

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:00

Российский экологический оператор утвердил жюри «Зеленой премии». В составе будут находиться 26 человек. Это экоактивисты, представители природоохранного блока, медийные личности, спортсмены, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Отрасль обращения с отходами представляют исполнительный директор регоператора Ногинского кластера, гендиректор «Экомашгрупп», гендиректор «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании группы «ЭкоЛайн», директор выставок «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк».

Членам жюри предстоит отбор заявок по общественному, профессиональному и юннатскому трекам. Имена победителей премии озвучат в декабре в рамках церемонии награждения.

Подать заявку для участия в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО до 1 ноября.

В Год семьи предусмотрена специальная номинация «Экологическая семья», партнером которой выступает региональный оператор Ногинского кластера.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.