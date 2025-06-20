Представители Минчистоты Подмосковья на приеме выслушали проблемы 30 заявителей

Более 30 заявителей приняли отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках личного приема граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Особое внимание сегодня уделяем вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ключевые вопросы, поступившие от жителей:

содержание придомовых территорий и МКД;

обращение с ТКО;

обустройство контейнерных площадок;

благоустройство дворов;

начисление платы за ЖКУ.

Жительница Балашихи обратилась с вопросом приведения в нормативное состояние тротуара во дворе дома и обустройства съезда для инвалидов-колясочников.

В результате встречи территориальному отделу ведомства поручено совместно с представителями местной администрации провести осмотр на месте с целью определения объема работ и составления протокола со сроками исполнения.

По вопросу неудовлетворительного состояния пешеходных зон обратились жители Щелково.

В ходе приема инспекторскому составу ведомства поручено провести выездное обследование для фиксации всех замечаний. По итогу будут установлены конкретные сроки для проведения необходимых работ по благоустройству территории. В отношении нарушителей, некачественно исполняющих свои обязанности будут приняты меры административного характера.

От жителей Домодедово прозвучал вопрос об обустройстве удобного подхода к контейнерной площадке. Администрации муниципалитета дано поручение провести все необходимые ремонтные мероприятия в срок до 1 августа. По итогу будет организована проверка сотрудниками ведомства на предмет исполнения поручения.

На прием пришли заявители из Дмитровского, Домодедово, Королева, Химок, Люберец и еще более чем 10 округов области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.