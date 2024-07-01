Порядка 600 лифтов заменят в многоквартирных домах Подмосковья в этом году

Первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов провел выездное совещание с подрядными организациями по замене лифтов на территории Серпуховского лифтостроительного завода, крупнейшего подмосковного производителя лифтов. До конца текущего года в Подмосковье запланировано заменить порядка 600 лифтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Серпуховский лифтостроительный завод специализируется на производстве лифтов повышенного уровня комфорта. На площади 50 тысяч кв. м. расположена современная производственная линия по выпуску лифтов европейского качества. Проектная мощность предприятия — производство 12 тысяч единиц продукции в год. Данный лифтовой завод является одним из основных поставщиков лифтового оборудования по программе капитального ремонта в Московской области.

«Капитальный ремонт лифтового оборудования является одной из приоритетных задач нашего региона. Сотрудничество с Серпуховским лифтостроительным заводом позволяет нам обеспечивать высокое качество и надежность устанавливаемых лифтов», — отметили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с программой капитального ремонта на интерактивной карте фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.