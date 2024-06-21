Порядка 6 тыс домов в Подмосковье подключены к газу с начала года

С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению 6 тысяч домовладений в Московской области, а также построено 60 км новых газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Всего за время действия президентского проекта обеспечены газом дома 315 тыс. жителей региона из 2 812 населенных пунктов. Все населенные пункты Подмосковья, которые вошли в социальную газификацию, обозначены на интерактивной карте.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. В 2024 году планируем выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В министерстве энергетики Московской области напомнили, что социальная газификация — бессрочный проект, который действует в газифицированных населенных пунктах. С апреля текущего года в него также вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно: для этого необходимо подать заявку через личный кабинет клиента.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, в который входят следующие виды работ: проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования; поставка газа.

Также в Подмосковье действуют льготы. Подать заявку на льготное подключение к газу можно на региональном портале Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев