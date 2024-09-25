Порядка 30 тыс жителей Подмосковья подключили к газу с начала года

С начала года подмосковная газораспределительная компания «Мособлгаз» подключила к газу дома 30 тыс. жителей региона в рамках президентского проекта социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Юбилейным абонентом стала многодетная семья, проживающая в деревне Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа.

«Этот дом — мое родовое гнездо, здесь жили мои бабушка и дедушка. И всю жизнь мы топили печку дровами. Мне очень нравится печное отопление, наверное, потому что не касалась самого процесса. Все заботы брали на себя мужчины. А муж всегда очень хотел газифицировать наш дом. Очень хорошо, что появилась такая программа по газификации. Все работы провели быстро, в феврале подали заявку, а сейчас уже с газом, все было сделано по льготе», — рассказала хозяйка дома Анастасия Викулова.

Всего за год в Подмосковье планируется подключить к газу дома 50 тыс. жителей региона в рамках догазификации.

Подать заявку можно с помощью интерактивной карты газификации по ссылке.

Для жителей Московской области доступны льготы, которые покрывают стоимость работ по газификации внутри участка, подключение и установку оборудования на сумму до 80 тыс. рублей. Подробнее о дополнительных мерах поддержки можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.