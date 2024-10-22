Порядка 1,7 тыс дворовых территорий благоустроили в Москве в этом году

Порядка 1,7 тыс. дворовых территорий привели в порядок в Москве в 2024 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столичных дворах обновили асфальт и обустроили парковки. Также специалисты разбили газоны и клумбы. Все проекты были разработаны с учетом мнения жителей.

В рамках благоустройства специалисты поменяли или установили новые малые архитектурные формы. В выборе их дизайна принимали участие горожане. При наличии пространства во дворах разместили качели и беседки.

Кроме того, отремонтировали детские и спортивные площадки, обновили покрытие и оборудование. Также во дворах установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. По желанию жителей и при наличии условий оборудовали место для выгула животных.

Ранее все столичные дворы, а их более 24 тыс., были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Также ранее мэр Москвы подвели итоги благоустройства в Центральном округе в 2024 году.