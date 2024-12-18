Порядка 100 кровель очистили от снега в Подмосковье с начала зимы

Сотрудники коммунальных организаций Подмосковья занимаются очисткой кровель от снега, устранением наледи и сосулек, а после завершения инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверяют состояние крыш и оценивают качество выполненных работ. Так, с начала зимнего сезона силами специалистов городских хозяйств очищено порядка 100 кровель в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снег образует плотный слой на крышах многоквартирных домов, создавая живописные зимние пейзажи. Однако с красотой приходит и необходимость заботы о безопасности.

Жителям региона напомнили главные правила очистки крыш.

Управляющие компании должны регулярно очищать снег с кровель, чтобы его слой не превышал 30 см, особенно на скатных поверхностях, если они не имеют рулонного покрытия. В случае рулонных конструкций необходимо убирать только снежные навесы и сосульки вдоль периметра. Эти же рекомендации применимы и к плоским покрытиям.

Жителей просят с пониманием относиться к проводимым работам, соблюдать осторожность, а также по возможности содействовать коммунальным службам — распарковывать дворы, не заходить за установленные ограждения.

Если вы заметили снежные свесы, первым делом обратитесь в вашу управляющую компанию. Она обязана проверять кровлю на наличие снега и льда, при необходимости очищать ее.

Вы также можете обратиться в единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Если управляющая компания не реагирует на ваши обращения, сообщите об этом в территориальный отдел регионального министерства. Инспекторы проверят выполнение требований по обслуживанию кровли и примут меры в отношении УК, если она не выполняет свои обязательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.