Полная разборка системы: почему нельзя выкидывать салфетки и еду в канализацию

Сантехник Коняев: вата и еда в канализации могут привести к коммунальным авариям

Попадание даже небольших предметов в канализацию приводит к формированию засоров. Об этом РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.

«Вата, влажные салфетки, средства гигиены, остатки еды и нити не распадаются на мелкие частицы, а скапливаются на стенках труб, создавая плотные пробки. Для устранения подобных засоров почти всегда требуется профессиональный вызов и часто полная разборка части системы», — сказал Коняев.

Смываемый мусор может стать причиной не только локальных проблем, но и коммунальных аварий. Пробки образуются на центральных стояках или в уличных коллекторах, где требуется применение дорогой спецтехники для устранения засоров.

«Исправление последствий обходится жильцам и управляющим компаниям в десятки раз дороже, чем простое соблюдение правил пользования унитазом», — добавил сантехник.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.