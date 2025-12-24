Полная разборка системы: почему нельзя выкидывать салфетки и еду в канализацию
Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори
Попадание даже небольших предметов в канализацию приводит к формированию засоров. Об этом РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.
«Вата, влажные салфетки, средства гигиены, остатки еды и нити не распадаются на мелкие частицы, а скапливаются на стенках труб, создавая плотные пробки. Для устранения подобных засоров почти всегда требуется профессиональный вызов и часто полная разборка части системы», — сказал Коняев.
Смываемый мусор может стать причиной не только локальных проблем, но и коммунальных аварий. Пробки образуются на центральных стояках или в уличных коллекторах, где требуется применение дорогой спецтехники для устранения засоров.
«Исправление последствий обходится жильцам и управляющим компаниям в десятки раз дороже, чем простое соблюдение правил пользования унитазом», — добавил сантехник.
