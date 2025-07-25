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Подвоз воды организовали для жителей Королева после аварии на КНС

В микрорайоне Юбилейный Королева произошла авария на канализационно-насосной станции. У части жителей пропало водоснабжение. Для них было организован подвоз воды, сообщает пресс-служба администрации округа.

На КНС произошел технический сбой. Из-за него сломалось оборудование.

На месте аварии проводятся восстановительные работы. Благодаря им будет восстановлена стабильная работа КНС.

Ранее жители микрорайона Юбилейный Королева сообщили о поломке оборудования КНС. Из-за этого станцию прорвало. В семи районах была ограничена подача воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.