Подвоз воды организовали для жителей Королева после аварии на КНС
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В микрорайоне Юбилейный Королева произошла авария на канализационно-насосной станции. У части жителей пропало водоснабжение. Для них было организован подвоз воды, сообщает пресс-служба администрации округа.
На КНС произошел технический сбой. Из-за него сломалось оборудование.
На месте аварии проводятся восстановительные работы. Благодаря им будет восстановлена стабильная работа КНС.
Ранее жители микрорайона Юбилейный Королева сообщили о поломке оборудования КНС. Из-за этого станцию прорвало. В семи районах была ограничена подача воды.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.