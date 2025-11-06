Подмосковный стройконтроль ведет приемку арт-кластера «Таврида» в Херсонской области

На берегу Азовского моря, в Херсонской области, появился новый центр притяжения для талантливой молодежи — творческий поселок «Счастливцево», резиденция арт-кластера «Таврида». Сейчас строительные работы находятся на финальной стадии. Эксперты подмосковного стройконтроля ведут их приемку. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Поселок рассчитан на 420 человек возрастом от 18 до 35 лет: школьников старших классов, студентов и работников сферы культуры.

В нем проходят образовательные интенсивы и программы по различным направлениям: изобразительное искусство, музыка, кино, архитектура, дизайн. Также здесь реализуются профориентационные и управленческие программы для сотрудников учреждений культуры Донбасса и Новороссии.

Поселок органично вписан в природный ландшафт — с удобными пешеходными дорожками, зонами отдыха и красивым выходом к морю.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

На 18,5 гектарах разместили 51 объект общей площадью более 22 тысяч кв.м:

жилые корпуса;

административные здания;

учебные шатры;

арт-мастерские;

спортивные зоны;

столовую;

благоустроенные пространства для отдыха.

Каждый этап от фундамента и инженерных коммуникаций до фасадных работ и благоустройства территории — проводился под контролем специалистов УТНКР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.