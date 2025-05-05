Подмосковный КПО «Восток» оборудуют установками для обезвреживания биогаза

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На подмосковный комплекс по переработке отходов «Восток» доставлены 2 новые установки для резервного обезвреживания биогаза. Они позволят справляться с задачей активного контроля газа на полигоне. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Что такое биогазовый факел?

Биогазовый факел обеспечивает безопасный метод сжигания образующегося метана и других компонентов. Система включает камеру сгорания и специальную горелку, гарантирующую полное закрытого типа сгорание смеси газа с воздухом или кислородом.

Технические характеристики:

Мощность каждого нового факела составляет 1500 куб.м/час.

Установка начнет работу сразу после завершения строительства фундаментов — этот этап будет реализован после майских праздников.

Рабочий температурный диапазон оборудования поддерживается в пределах от 1000 до 1200 градусов Цельсия благодаря автоматической системе управления.

Это исключает риск образования опасных веществ, таких как фураны. Если параметры превышают допустимые значения, автоматизированная система немедленно блокирует подачу газа, предотвращая аварийные ситуации.

Таким образом, новая установка обеспечит надежную защиту окружающей среды и повысит уровень экологической безопасности комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.