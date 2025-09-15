Подмосковные возчики ТКО усиливают автопарк к зимнему сезону

Руководящий состав компании-возчика твердых коммунальных отходов на территории Московской области — Евгений Тихомиров и Валерий Соломеннов провели рабочее совещание с руководителем Каширского регионального оператора и начальником службы сервиса. В совещании также приняли участие директора обособленных подразделений компании-возчика, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Главной темой обсуждения стал текущий сезон вывоза отходов, который продлится до 15 октября. Участники обсудили улучшение логистики, дефицит спецтехники и рост количества заявок на вывоз ТКО.

Внимание также было уделено тому, что в августе объем вывоза отходов вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Руководство подчеркнуло важность совместной работы всех участников процесса.

В рамках усиления работы первые мусоровозы из новой поставки планируется направить в октябре на территории подразделений Домодедово, Каширы и Луховиц.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.