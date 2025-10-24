Подмосковные строители завершили ремонт спортшколы в Мелитополе

«Спортивная школа № 1» в Мелитополе — одно из ключевых учреждений дополнительного образования, где воспитываются более 300 юных спортсменов, которые уже сегодня представляют регион на российских турнирах. Здание, построенное более 40 лет назад, давно требовало серьезного обновления. Крыша и инженерные системы были изношены. В нем провели капитальный ремонт под контролем экспертов строительного контроля Подмосковья, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Во время ремонтно-восстановительных работ были проведены следующие мероприятия:

полностью заменены кровля, полы, двери и окна;

выполнена отделка стен и потолков;

смонтированы системы вентиляции, отопления, кондиционирования и электроснабжения;

установлены камеры видеонаблюдения, системы охранной и пожарной сигнализации.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Теперь залы бокса, борьбы, гимнастики и игровые площадки соответствуют современным стандартам, а футбольное поле и баскетбольная площадка готовы для соревнований любого уровня.

Эксперты УТНКР выезжали на объект более 300 раз, проверяя каждый этап работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.