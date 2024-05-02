Подмосковные строители завершают восстановление жилого дома в Мариуполе

сегодня в 12:53

Строители фонда капитального ремонта Московской области заканчивают ремонтно-восстановительные работы жилого дома в Мариуполе, получившего повреждения в период активной фазы СВО. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В настоящее время восстановлен разрушенный конструктив здания, проведены кровельные работы. Выполнена отделка и покраска мест общего пользования и фасадов, отремонтирована отмостка.

Восстановлена система отопления, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Работы выполнены при координации Минстроя России и под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР».

Строительный контроль осуществляет ФАУ «РосКапстрой» с привлечением ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.