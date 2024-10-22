Подмосковные строители завершают восстановление разрушенного дома в Макеевке ДНР

В рамках шефской помощи Московская область продолжает работы по восстановлению жилищного фонда в городе Макеевка Донецкой Народной республики. Весной текущего года строительные бригады начали ремонтно-восстановительные работы 4-этажного жилого дома в центральном районе, получившего множественные повреждения в результате боевых действий. Мощный удар привел к серьезным трещинам в несущих стенах, что создало угрозу для безопасности жильцов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

По результатам технического обследования сотрудниками ГБУ МО «УТНКР» было сделано техническое заключение, на основе которого принято решение произвести демонтаж целого подъезда.

В настоящий момент продолжаются общестроительные работы: в уцелевшей части дома проводятся работы по усилению конструкций, идет восстановление кровли, замена систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения. На объекте устанавливают новые пластиковые окна. Каждый этап работ проходит под строгим контролем строительных экспертов ГБУ МО «УТНКР», что гарантирует высокое качество исполнения и соблюдение строительных норм.

«Восстановление жилых домов в Макеевке — это наш вклад в будущее граждан России. Поэтому каждый этап строительных работ тщательно контролируется с целью обеспечения качества и надежности жилья», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.