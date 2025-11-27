Подмосковные строители завершают восстанавливать в Мариуполе исторические дома

В левобережной части Мариуполя исторические здания вновь возвращаются к жизни. Они были построены на улице Воинов-Освободителей в конце 1930-х годов — в период постконструктивизма в архитектуре Советского Союза. Все работы проходят под пристальным вниманием экспертов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Этот стиль строгий, но выразительный:

кессоны в арках создают игру света;

длинные лоджии и колонны задают торжественную вертикаль;

карнизы и молдинги формируют ритм фасада;

контраст белых элементов подчеркивает каждую деталь.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

За время восстановления совершено более 130 выездов специалистов, они проверяют качество материалов и соблюдение технологий. Благодаря этому дома с многолетней историей еще долго будут служить мариупольцам.

В 2022 здания оказались повреждены. В связи с этим специалисты приняли решение: дома нужно реконструировать, сохранив первозданный вид.

Летом 2023 года подмосковные строители начали аккуратную, кропотливую работу. Этаж за этажом, подъезд за подъездом они возвращают зданию прежний облик:

усилили фундаменты;

провели армирование и бетонирование плит перекрытия;

полностью заменили кровлю;

выполнили кирпичную и газоблочную кладку стен;

восстановили арки;

практически до конца смонтировали инженерные системы и выполнили отделочные работы.

Фасад также обновили. Выполнили грунтовку, штукатурку «короедом» и двойную покраску. Каждый элемент — от оконного обрамления молдингами до декоративных деталей — восстановили с учетом архитектурного стиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.