Подмосковные строители завершают ремонтные работы дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершаются ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома, пострадавшего в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Двухэтажный дом с надстроенным третьим этажом над одним из подъездов, получил серьезные повреждения: прямые попадания снарядов привели к серьезным повреждениям стен и частичному обрушению конструктивных элементов здания.

Строители отремонтировали кровлю, выполнили замену систем холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения. Также были установлены новые оконные и дверные блоки, произведена внутренняя отделка мест общего пользования, восстановление и усиление конструктива. В настоящее время на объекте проводятся работы по подключению газоснабжения.

«Восстановление пострадавших объектов — это ключевое направление в нашей работе. Мы уделяем индивидуальное внимание каждому жилому дому, делаем упор на качество работ и при этом стараемся в максимально короткие сроки вернуть жителям их кров», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на официальном сайте организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.