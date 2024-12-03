Подмосковные строители взяли в работу поврежденный в боях дом под Мариуполем

В поселке Каменск под Мариуполем активно идут работы по восстановлению многоквартирного дома, пострадавшего в результате военных действий. Двухэтажное кирпичное здание подверглось серьезным повреждениям, вызванным осколками артиллерийских снарядов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В процессе восстановления объекта специалисты фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» уже завершили комплекс важных этапов, включая реставрацию фасада, ремонт кровли, замену системы электроснабжения, установку новых оконных и дверных блоков, а также внутреннюю отделку мест общего пользования.

Следующим этапом работ станет замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и газификации. Эти меры направлены на повышение комфорта проживания, улучшение энергоэффективности здания и обеспечение надежной работы всех коммуникаций.

Контроль всех этапов восстановительных работ проводят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) и ФАУ «РосКапСтрой», которые ежедневно присутствуют на объектах и обеспечивают строгий надзор за соблюдением строительных норм. ГБУ МО «УТНКР» принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Специалисты проводят обследование пострадавших объектов, сопровождают все этапы восстановительных работ и контролируют качество работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.