Подмосковные строители восстановили здание ясли-сада в Мариуполе

сегодня в 13:56

Специалисты из Московской области завершили ремонтно-восстановительные работы здания ясли-сада № 118 в Ильичевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте осуществляли эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Работы проводились фондом капитального ремонта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе боевых действий детский сад и прилегающая к нему территория получили серьезные повреждения в результате артиллерийских обстрелов.

В процессе восстановления были выполнены следующие работы:

ремонт кровли и фасада;

установка новых оконных блоков;

замена систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения;

внутренняя отделка мест общего пользования;

благоустройство прилегающей территории.

На игровой площадке уже установлены новые пешеходные дорожки, качели, современные спортивные площадки и горки.

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» подтвердили и приняли объемы выполненных работ по восстановлению детского сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.