Подмосковные строители восстановили в центре Мариуполя дом с лепными украшениями

Дом по проспекту Металлургов, расположенный напротив Приазовского государственного технического университета — здание, сохранившее лепные украшения советской эпохи. Специалисты из Московской области отремонтировали этот дом. Заменили кровлю, обновили инженерные системы, установили новые окна. В подъездах выполнили отделочные работы. С особой бережностью строители отнеслись к восстановлению фасада, окрасив его в благородные оттенки и выделив белым цветом нарядные колонны и все лепные элементы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Его строили в 1956 году, и архитекторы хотели подарить городу фасад с богатой отделкой. Но вступившее в силу постановление Хрущева «О преодолении излишеств в архитектуре и строительстве» заставило убрать часть уже готового декора. При этом ряд элементов остался. И сейчас здание напоминает нам, каким красивым задумывался Мариуполь после Великой Отечественной войны.

Во время боевых действий в 2022 году часть квартир пострадала, на фасаде были следы пожаров, стены подъездов были разрушены вследствие динамических нагрузок.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, осуществили около 70 выездов на объект, проверяя каждый этап восстановительных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.