Подмосковные строители восстановили многоквартирный дом в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, завершены работы по восстановлению двухэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Здание серьезно пострадало в результате боевых действий были разбиты окна, протекала крыша, а фасад был посечен осколками от снарядов.

Строители из Подмосковья в ходе ремонтных работ выполнили следующие мероприятия:

отремонтировали кровлю;

становили оконные и дверные блоки;

выполнили внутреннюю отделку мест общего пользования;

отреставрировали фасад;

заменили систему электроснабжения.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

В настоящее время специалисты управления технического надзора капитального ремонта завершают приемку всех выполненных работ.

Работы проводились подрядной организацией под руководством Фонда капитального ремонта Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивали подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.