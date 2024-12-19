Подмосковные строители восстановили квартиры в многоэтажке Мариуполя

В Мариуполе успешно завершены ремонтные работы в одной из квартир жилого дома на проспекте Строителей. Восстановление выполняется силами фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Строительный контроль за качеством и соблюдением графиков ремонта осуществляли эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонта строители выполнили комплексную отделку квартиры: поклеили новые обои, уложили линолеум, а в ванной комнате облицевали стены и пол керамической плиткой. Установлена новая сантехника, заменены окна, двери, батареи и трубопроводы центрального отопления. Все работы выполнены в соответствии с современными строительными нормами и стандартами.

«Мы продолжаем восстанавливать квартиры жителей домов после тяжелых разрушений. В Мариуполе за фондом капремонта Московской области на 2024 год закреплен ремонт порядка 400 квартир, а в 2025 году планируется привести в порядок еще около 3 тыс. жилых помещений. Основная задача — создать комфортные условия для проживания, вернуть людям уют и надежность их домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.