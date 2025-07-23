Подмосковные строители восстановили фасад дома на Левом берегу Мариуполя

Подмосковные строители восстановили архитектурный облик дома с девятью подъездами. Конструктив здания, замену внутридомовых коммуникаций, внутреннюю отделку мест общего пользования выполнили коллеги из Новосибирска совместно с «РКС-НР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сталинка с уникальными архитектурными элементами на бульваре Меотиды была полностью разрушена. Стены на верхних этажах обрушились, часть квартир и подъезды сгорели — таким жилой дом приняли в работу.

Этот дом заселили в 1953 году. Он интересен своими декоративными элементами. Карниз здания украшен дентикулами — небольшими прямоугольными выступами в виде орнамента. Строители называют их «ордерными сухариками». На них есть даже цветочный рисунок, что большая редкость для архитектурных объектов. Все это сохранили и бережно восстановили.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России. На объект регулярно выезжают эксперты подмосковного стройконтроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.