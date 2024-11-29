Подмосковные строители восстановили дом в Жовтневом районе Мариуполя

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного дома на улице Карла Либкнехта в Жовтневом районе Мариуполя. Работы координировали Минстрой России и правительство Московской области. Контроль за качеством осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Капитальный ремонт многоквартирного дома в Мариуполе — это пример слаженной работы специалистов всех уровней. Московская область продолжает активно участвовать в проектах, направленных на восстановление жилья в пострадавших регионах», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Подмосковные специалисты под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» произвели замену кровли, оконных и дверных блоков, отремонтировали инженерные коммуникации: системы холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации. Были усилены конструкции здания, обновлен фасад, а также выполнена внутренняя отделка помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.