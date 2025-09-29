Подмосковные строители восстановили детский сад в ЛНР

Учреждение дошкольного образования комбинированного вида «Красная шапочка» в Рубежном было отремонтировано строителями Московской области. Над восстановлением здания 1969 года постройки трудились более 40 строителей из Подмосковья, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Детский сад был полностью обновлен:

заменены окна и двери;

восстановлены все инженерные сети;

отремонтирована кровля;

проведена чистовая отделка помещений;

благоустроена прилегающая территория.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, более 300 раз выезжали на объект с проверками качества работ.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сегодня садик встречает малышей ярким, уютным и современным видом. Здесь снова звучат детские голоса: учреждение рассчитано на 160 детей. Для них оборудованы игровые, спальни, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.