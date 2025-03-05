Подмосковные строители восстанавливают высотку в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает жилое девятиэтажное здание в Орджоникидзевском районе города Мариуполь. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание серьезно пострадало во время боевых действий и после технического обследования было принято решение о проведении комплексного капитального ремонта.

На данный момент выполняется комплекс мероприятий, направленных на восстановление основных конструктивных элементов.

В процессе восстановления строителями выполняются следующие работы:

укрепление стен;

восстановление перекрытий;

ремонт кровли и фасада;

заменена систем электроснабжения, водоснабжения и центрального отопления;

обновление оконных и дверных блоков;

ремонт мест общего пользования.

Узнать больше о работе фонда и программах капремонта можно на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте: utnkr.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.