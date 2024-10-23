Подмосковные строители восстанавливают исторический дом в Мариуполе

Двухэтажный дом 1946 года постройки, расположенный в Левобережном районе Мариуполя, получает второе дыхание. Здание пострадало во время боевых действий, но благодаря усилиям строителей и специалистов Подмосковья быстро восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Архитектурный облик дома, пропитанный атмосферой того времени, постепенно восстанавливается. Строители прилагают все усилия, чтобы вернуть дому его прежний вид и уют. Уже завершены работы по ремонту кровли, установке новых пластиковых окон, радиаторов и труб центрального отопления.

Сейчас на объекте проводится комплекс работ, включающий в себя внутреннюю отделку мест общего пользования, замену системы электроснабжения, а также фасадные работы. Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Важнейшую роль в этом процессе играет контроль за качеством и сроками выполнения работ ежедневно следят специалисты ГБУ МО «УТНКР».

«Восстановление жилой инфраструктуры на пострадавших территориях — это решающий шаг к возвращению мирной жизни и стабильности в регионе. Каждый объект, каждый дом, который мы восстанавливаем, возвращает людям их привычную жизнь и уверенность в будущем», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.