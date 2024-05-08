Подмосковные строители восстанавливают дома в одном из поселков Макеевки ДНР

В поселке Ханженково-Северное в Советском районе Макеевки строители из Московской области ведут восстановительно-ремонтные работы жилых и социальных объектов. С утра и до вечера стоит гул строительных работ. Подмосковные специалисты приступили к ремонту 43 жилых домов и 3 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В начале марта от массированного удара ВСУ пострадало несколько десятков домов и почти все социальные объекты. Строителям Фонда капитального ремонта Московской области предстоит провести восстановление кровель, замену окон и ремонт входных групп, а в социальных объектах — провести полноценный капитальный ремонт.

Уроженец Луганска спустя 70 лет вернулся в Донбасс, чтобы восстановить разрушенный обстрелами поселок. Ремонтно-восстановительные работы в жилых и социальных объектах в Ханженково-Северное Макеевки ДНР проводит Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик».

Координацию работ осуществляют Минстрой России и правительство Московской области. Строительный контроль на объектах ведут эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.