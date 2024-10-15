Подмосковные строители восстанавливают девятиэтажку в Мариуполе после разрушений

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы многоквартирного девятиэтажного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание серьезно пострадало в ходе боевых действий, включая ударные волны и артиллерийские обстрелы, что нанесло значительный ущерб его крыше и фасаду. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На сегодняшний день уже завершен ряд основных этапов ремонта: восстановлена ​​кровля, проведена полная замена систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Также отреставрирован фасад, установлены новые пластиковые окна и дверные блоки.

После выполнения основных этапов работ специалисты приступят к внутренней отделке мест общего пользования и благоустройству прилегающей территории.

Ремонтные работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и под ежедневным контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» и ФАУ «РосКапСтрой».

«Восстановление зданий на пострадавших территориях требует не только высоких стандартов качества. Мы уверены, что каждый этап работ по восстановлению многоквартирных домов в Мариуполе будет выполнен в срок и с полным соблюдением строительных норм, чтобы жители смогли вернуться в свои обновленные дома как можно скорее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» с начала программы восстановления активно участвуют в работах на объектах в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сопровождая каждый этап ремонта и проводя технический надзор. Вся информация о деятельности организации доступна на сайте https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.