Подмосковные строители продолжают работы по восстановлению МКД в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя продолжается процесс восстановления многоквартирного жилого дома, сильно пострадавшего в результате обстрелов. Работы на объекте проводятся специалистами подрядной организации под контролем фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители уже выполнили значительные ремонтные работы по восстановлению жилого здания высотностью в 5 этажей.

В процессе проведения ремонтных мероприятий обновлены конструктивные элементы здания

Выполнен ремонт кровельного покрытия

Установлены новые пластиковые окна и дверные блоки

Произведена полная замена: (систем холодного и горячего водоснабжения; системы центрального отопления; канализационной сети; сети электроснабжения).

Кроме того, реализованы работы по внутренней отделке помещений общего пользования; реставрация фасада здания.

Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.