Подмосковные строители продолжают работы по восстановлению МКД в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Центральном районе Мариуполя продолжается процесс восстановления многоквартирного жилого дома, сильно пострадавшего в результате обстрелов. Работы на объекте проводятся специалистами подрядной организации под контролем фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Строители уже выполнили значительные ремонтные работы по восстановлению жилого здания высотностью в 5 этажей.
- В процессе проведения ремонтных мероприятий обновлены конструктивные элементы здания
- Выполнен ремонт кровельного покрытия
- Установлены новые пластиковые окна и дверные блоки
- Произведена полная замена: (систем холодного и горячего водоснабжения; системы центрального отопления; канализационной сети; сети электроснабжения).
- Кроме того, реализованы работы по внутренней отделке помещений общего пользования; реставрация фасада здания.
Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.