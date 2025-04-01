Подмосковные строители отремонтировали жилой дом в Приморском районе Мариуполя
Фото - © Источник фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фондом капитального ремонта Московской области завершаются работы по восстановлению многоквартирного жилого дома Приморского района Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта МО, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Из-за прямых попаданий снарядов и разрушительных ударных волн пятиэтажное здание утратило свою конструктивную целостность, получив серьезные повреждения.
На данном этапе строителями выполнены следующие работы:
- восстановлены конструктивные элементы здания;
- отремонтирована кровля;
- установлены новые пластиковые окна.
В настоящее время производится замена инженерных коммуникаций, завершается внутренняя отделка мест общего пользования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.