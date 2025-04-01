Подмосковные строители отремонтировали жилой дом в Приморском районе Мариуполя

Из-за прямых попаданий снарядов и разрушительных ударных волн пятиэтажное здание утратило свою конструктивную целостность, получив серьезные повреждения.

На данном этапе строителями выполнены следующие работы:

восстановлены конструктивные элементы здания;

отремонтирована кровля;

установлены новые пластиковые окна.

В настоящее время производится замена инженерных коммуникаций, завершается внутренняя отделка мест общего пользования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.