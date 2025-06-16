Подмосковные строители начали замену участка водовода в Новоазовском округе ДНР
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Новоазовском муниципальном округе ДНР произведена замена 6 м магистрального водовода диаметром 325 мм. В настоящее время подмосковные специалисты провели подготовительные мероприятия и приступили к замене еще одного участка водопроводных сетей длиной 200 м. Проведенная работа повысит надежность водоснабжения и улучшит качество услуг для жителей округа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Кроме того, продолжаются работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей. В течение прошедшей недели ремонтные бригады оперативно провели техническое обслуживание на 15 участках водопроводных и канализационных сетей округа.
В числе выполненных работ:
- устранено 9 утечек на сетях водоснабжения;
- восстановлена проходимость 6 участков канализационной системы, в том числе проведена чистка приемных колодцев на канализационной насосной станции.
Также сотрудники предприятия продолжают капитальный ремонт на водозаборном узле и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа. Эта работа оказывает важную поддержку в восстановлении и развитии коммунального хозяйства подшефного региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.